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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Кечкемет
Дьошдьер - Кечкемет: обзор матча 01 октября 2023
Дьошдьер
01.10.2023, воскресенье, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кечкемет
9'
Р. Пожег Ванкас (П)
17'
D. Gera
70'
M. Jurina
86'
К. Хорват (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Кечкемет
86'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Хорват
Замена
G. Jurek
️️️️
Пернамбуко
80'
Замена
Á. Bényei
️️️️
G. Holdampf
80'
73'
Замена
М. Месхи
️️️️
L. Vágó
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
D. Lukács
73'
Замена
В. Климович
️️️️
Р. Пожег Ванкас
73'
ГОЛ! 3:0!
M. Jurina
70'
50'
Желтая карточка
Г. Салаи
46'
Замена
M. Leoni
️️️️
M. Zeke
36'
Желтая карточка
C. Belényesi
Замена
M. Jurina
️️️️
B. Edomwonyi
22'
ГОЛ! 2:0!
D. Gera
Пас отдал
Пернамбуко
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Пожег Ванкас
9'
8'
Желтая карточка
M. Zeke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дьошдьер
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
10
Bence Kiss
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
3-1-2-4
12
13
Стефен
3
6
25
98
Пернамбуко
94
Пожег Ванкас
11
50
8
34
4-3-3
20
26
Сюч
22
Салаи
15
20
13
Шуходовски
16
11
Хорват
7
57
27
8
7
Аколатсе
7
Аколатсе
8
25
20
20
25
34
11
11
34
94
Пожег Ванкас
17
Климович
17
Климович
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
11
11
98
Пернамбуко
20
20
20
20
16
32
Месхи
32
Месхи
16
Остались в запасе
Дьошдьер
Кечкемет
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Дьошдьер - Кечкемет
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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2024.07.05 10:50
1
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