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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Мезекевешд
Кечкемет - Мезекевешд: обзор матча 22 сентября 2023
Кечкемет
22.09.2023, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
0 : 2
Завершен
Мезекевешд
64'
С. Дражич
79'
С. Дражич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Мезекевешд
84'
Замена
G. Nagy
️️️️
Д. Бабунски
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Дражич
Пас отдал
Т. Шери
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Дражич
64'
Замена
Т. Шери
️️️️
S. Vajda
64'
Замена
C. Gomis
️️️️
M. Brtan
Желтая карточка
L. Vágó
62'
Замена
B. Kiss
️️️️
D. Zsótér
60'
Замена
M. Leoni
️️️️
M. Zeke
60'
Замена
К. Сюч
️️️️
M. Májer
60'
Желтая карточка
C. Belényesi
49'
Желтая карточка
С. Шуходовски
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Мезекевешд
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
10
Bence Kiss
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
4-3-3
20
22
Салаи
4
20
15
13
Шуходовски
16
11
Хорват
9
27
7
3-4-4
71
21
4
Бериашвили
94
6
Бабунски
77
72
17
1
9
Дражич
20
20
20
20
20
9
26
Сюч
26
Сюч
9
27
10
10
27
6
Бабунски
77
77
6
Бабунски
20
78
78
20
77
24
Шери
24
Шери
77
Остались в запасе
Кечкемет
Мезекевешд
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Адам Ковачик
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Кечкемет - Мезекевешд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
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Мезекевешд
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
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