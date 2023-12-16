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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Уйпешт
Кишварда - Уйпешт: обзор матча 16 декабря 2023
Кишварда
16.12.2023, суббота, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
4 : 0
Завершен
Уйпешт
34'
M. Ilievski
46'
J. Navrátil
53'
M. Ilievski
67'
Б. Николов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Уйпешт
83'
Замена
B. Pauljević
️️️️
K. Tamás
Замена
R. Stefan
️️️️
Б. Ципетич
81'
Замена
Б. Этвеш
️️️️
R. Makowski
80'
Замена
Я. Месанович
️️️️
M. Ilievski
72'
Замена
Á. Czékus
️️️️
J. Navrátil
72'
ГОЛ! 4:0!
Б. Николов
67'
Желтая карточка
А. Йовичич
57'
57'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
P. Ambrose
57'
Замена
Т. Киш
️️️️
G. Varga
ГОЛ! 3:0!
M. Ilievski
Пас отдал
J. Navrátil
53'
49'
Желтая карточка
Л. Мак
Желтая карточка
I. Széles
48'
ГОЛ! 2:0!
J. Navrátil
Пас отдал
M. Ilievski
46'
40'
Замена
H. Mörschel
️️️️
В. Оново
ГОЛ! 1:0!
M. Ilievski
Пас отдал
Б. Николов
34'
27'
Желтая карточка
К. Шобот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
(К)
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
29
Винсент Оново
(К)
ОП
20
Лука Мак
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
21
György Varga
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Кишварда
12
Borys Ponomarenko
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Уйпешт
2
Мартен Кууск
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
8
Heinz Mörschel
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
3-3-1-3
12
Петкович
3
Йовичич
15
4
Ципетич
8
Николов
11
14
10
Камай
2
9
20
4-2-2-1-1
31
22
15
6
62
Кастрати
29
Оново
20
Мак
18
21
27
Шобот
32
4
Ципетич
44
44
4
Ципетич
9
23
Этвеш
23
Этвеш
9
14
27
Месанович
27
Месанович
14
20
17
17
20
29
Оново
8
8
29
Оново
21
7
Киш
7
Киш
21
22
49
49
22
32
27
Сасере
27
Сасере
32
Остались в запасе
Кишварда
Уйпешт
12
Borys Ponomarenko
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
2
Мартен Кууск
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
12
Borys Ponomarenko
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
Остались в запасе
2
Мартен Кууск
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Кишварда - Уйпешт
2
2
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
1
9
Офсайды
2
0
Количество передач
210
286
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
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2025.01.17 10:08
12
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2023.05.01 22:15
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2023.05.01 22:15
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