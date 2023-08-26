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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Кишварда
Дьошдьер - Кишварда: обзор матча 26 августа 2023
Дьошдьер
26.08.2023, суббота, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кишварда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дьошдьер - Кишварда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
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2024.04.10 23:11
1
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
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