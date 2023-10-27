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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Напредак
Явор - Напредак: обзор матча 27 октября 2023
Явор
27.10.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Напредак
11'
M. Bojović
19'
M. Bojović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Напредак
90'
+2
Замена
Н. Стеванович
️️️️
F. Krstic
87'
Замена
F. Jovic
️️️️
L. Zličić
79'
Замена
B. Tomić
️️️️
N. Bastajić
Замена
P. Gigic
️️️️
B. Loue
70'
Замена
S. Milošević
️️️️
Р. Босич
46'
Замена
B. Doucoure
️️️️
T. Petrović
36'
19'
ГОЛ! 0:2!
M. Bojović
Пас отдал
L. Zličić
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Bojović
Пас отдал
N. Đeković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Напредак
24
Никола Стеванович
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
3-2-3-2
98
22
15
Копитович
6
3
Милетич
13
9
18
31
27
12
Босич
3-5-2
1
25
23
22
7
4
23
89
27
88
12
12
Босич
11
11
12
Босич
31
19
19
31
27
37
37
27
4
24
Стеванович
24
Стеванович
4
23
14
14
23
12
10
10
12
Остались в запасе
Явор
Напредак
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
25
Dejan Parađina
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Остались в запасе
25
Dejan Parađina
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Явор - Напредак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Информация о матче
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