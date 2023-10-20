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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Раднички 1923
Напредак - Раднички 1923: обзор матча 20 октября 2023
Напредак
20.10.2023, пятница, 20:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Раднички 1923
75'
N. Bastajić
54'
С. Чолович
67'
Ч. Жоффри
90+7'
С. Чолович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Раднички 1923
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
С. Чолович
84'
Желтая карточка
K. Bevis
79'
Замена
M. Vidović
️️️️
M. Ristic
ГОЛ! 1:2!
N. Bastajić
Пас отдал
N. Đeković
75'
Желтая карточка
U. Ljubomirac
73'
73'
Желтая карточка
L. Zorić
68'
Замена
A. Popovic
️️️️
B. Milošević
67'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Жоффри
Пас отдал
L. Pecelj
Замена
F. Krstic
️️️️
L. Zličić
66'
60'
Желтая карточка
M. Gluščević
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Чолович
Желтая карточка
O. Mršić
50'
48'
Желтая карточка
B. Milošević
42'
Желтая карточка
S. Simović
Желтая карточка
Đ. Jovanović
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
89
Milan Bojović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
13
Branislav Milošević
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Напредак
24
Никола Стеванович
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Раднички 1923
32
Bojan Adžić
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
3-5-2
1
25
22
4
33
27
7
23
89
88
12
4-3-3
26
20
14
71
13
27
55
Чолович
3
99
Жоффри
15
19
23
4
4
23
13
29
29
13
27
25
25
27
Остались в запасе
Напредак
Раднички 1923
24
Никола Стеванович
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
32
Bojan Adžić
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Остались в запасе
24
Никола Стеванович
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Остались в запасе
32
Bojan Adžić
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Напредак - Раднички 1923
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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Раднички 1923
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
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