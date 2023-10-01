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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Явор
Радник - Явор: обзор матча 01 октября 2023
Радник
01.10.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Явор
76'
I. Tanko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Явор
90'
+1
Желтая карточка
E. Silva
90'
+1
Замена
Л. Раткович
️️️️
Р. Босич
Замена
J. Andjelkovic
️️️️
M. Gasic
79'
79'
Замена
S. Milošević
️️️️
I. Tanko
Желтая карточка
M. Oreščanin
78'
76'
ГОЛ! 0:1!
I. Tanko
Пас отдал
E. Silva
69'
Замена
P. Gigic
️️️️
B. Loue
Замена
V. Mitošević
️️️️
H. Hajdarević
59'
46'
Замена
E. Silva
️️️️
Б. Копитович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
11
B. Duronjic
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
34
Ardijan Chilafi
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
2-3-5
99
5
9
66
4
37
37
4
93
6
11
3-2-3-2
98
6
15
Копитович
22
2
3
Милетич
31
9
18
27
12
Босич
4
19
19
4
66
76
76
66
9
11
11
9
15
Копитович
19
19
15
Копитович
12
Босич
27
Раткович
27
Раткович
12
Босич
27
37
37
27
Остались в запасе
Радник
Явор
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
1
Lazar Raičević
ВР
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
34
Ardijan Chilafi
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
17
Srđan Kocić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
34
Ardijan Chilafi
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Радник - Явор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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