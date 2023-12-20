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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Радник
Раднички 1923 - Радник: обзор матча 20 декабря 2023
Раднички 1923
20.12.2023, среда, 15:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Радник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Радник
79'
Желтая карточка
F. Jović
78'
Замена
M. Stojanovic
️️️️
V. Mitošević
70'
Замена
J. Andjelkovic
️️️️
H. Hajdarević
Замена
M. Gluščević
️️️️
С. Чолович
62'
Желтая карточка
С. Чолович
61'
Желтая карточка
M. Ristic
52'
46'
Замена
S. Kocić
️️️️
A. Milić
Желтая карточка
B. Adžić
41'
Желтая карточка
U. Vidović
29'
17'
Желтая карточка
A. Milić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
55
Стефан Чолович
(К)
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Радник
99
Stefan Ranđelović
(К)
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Раднички 1923
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
4-3-3
26
32
14
13
20
27
55
Чолович
10
9
21
19
2-3-5
99
5
9
4
23
66
6
18
19
11
4
55
Чолович
71
71
55
Чолович
19
24
24
19
4
76
76
4
23
17
17
23
Остались в запасе
Раднички 1923
Радник
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Раднички 1923 - Радник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
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Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
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2025.11.03 23:08
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2025.01.20 08:56
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2025.01.20 08:56
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