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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Раднички
Радник - Раднички: обзор матча 22 сентября 2023
Радник
22.09.2023, пятница, 17:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Раднички
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Раднички
88'
Замена
Н. Белакович
️️️️
D. Zec
87'
Замена
L. Jovanović
️️️️
A. Vojnović
Замена
A. Milić
️️️️
S. Njie
73'
Замена
N. Tomašević
️️️️
F. Jović
72'
63'
Замена
N. Vlajković
️️️️
S. Petrov
63'
Замена
А. Месарович
️️️️
A. Pejovic
Замена
P. Kunić
️️️️
S. Kocić
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
77
Nikola Padežanin
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
1-2-5
99
5
66
4
17
4
8
20
11
2-2-5
12
Росич
3
55
77
21
20
25
Скрбич
36
28
9
20
23
23
20
4
18
18
4
17
93
93
17
9
2
2
9
28
27
Месарович
27
Месарович
28
36
10
Белакович
10
Белакович
36
23
50
50
23
Остались в запасе
Радник
Раднички
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
77
Nikola Padežanin
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
26
Stefan Cvetković
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
77
Nikola Padežanin
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
12
Dimitrije Stevanović
ВР
26
Stefan Cvetković
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Радник - Раднички
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
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2024.02.25 13:43
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2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
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