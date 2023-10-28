Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ленинградец
СКА-Хабаровск - Ленинградец: обзор матча 28 октября 2023
СКА-Хабаровск
28.10.2023, суббота, 07:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Ленинградец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ленинградец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+