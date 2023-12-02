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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - ЦСКА 1948
Хебар - ЦСКА 1948: обзор матча 02 декабря 2023
Хебар
02.12.2023, суббота, 13:30
Болгария. Первая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА 1948
19'
Г. Русев
53'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - ЦСКА 1948
90'
+4
Замена
Т. Рапнуиль
️️️️
Э. Ценов
90'
+4
Замена
Н. Илиев
️️️️
Г. Русев
Замена
B. Pencev
️️️️
G. Valchev
79'
Замена
M. Canadi
️️️️
O. Zbun
68'
Желтая карточка
G. Valchev
67'
65'
Желтая карточка
Г. Русев
61'
Замена
Д. Наумов
️️️️
А. Вутов
57'
Красная карточка
G. Ganev
53'
ГОЛ! 0:2!
И. Чочев
Пас отдал
H.
49'
Желтая карточка
С. Фуртадо
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Русев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
13
33
27
Мазань
7
84
8
24
9
7
11
3-1-3-1-2
33
93
Фуртадо
23
4
23
Пишчевич
18
Чочев
26
Ценов
39
Вутов
11
Русев
18
8
7
8
8
7
7
8
8
7
39
Вутов
29
Наумов
29
Наумов
39
Вутов
26
Ценов
31
Рапнуиль
31
Рапнуиль
26
Ценов
11
Русев
10
Илиев
10
Илиев
11
Русев
Остались в запасе
Хебар
ЦСКА 1948
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
Остались в запасе
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Хебар - ЦСКА 1948
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Georgi Benkovski Stadium, Pazardzhik
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