Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Берое
Крумовград - Берое: обзор матча 03 декабря 2023
Крумовград
03.12.2023, воскресенье, 18:45
Болгария. Первая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Берое
14'
R. Areias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Берое
84'
Желтая карточка
V. Triboulet
Замена
J. Granado
️️️️
D. Ali
80'
Замена
O. Yusein
️️️️
P.
80'
78'
Замена
J. Govea
️️️️
S. Pachame
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
S. Ussein
72'
71'
Желтая карточка
C. Gustavo
Замена
K. Vasilev
️️️️
D. Tonev
61'
60'
Замена
E. Hoyos
️️️️
E. Laszo
60'
Замена
T. Ceijas
️️️️
S. Emilov Gavrilov
Желтая карточка
B. Katsarov
58'
49'
Желтая карточка
L. Squadrone
Желтая карточка
R. Areias
44'
29'
Желтая карточка
E. Laszo
ГОЛ! 1:0!
R. Areias
Пас отдал
P.
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
99
Mike Cevallos
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Крумовград
21
Nikolay Prandzhev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
Берое
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
19
Vasilev Vasil
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
3-3-4
21
44
2
72
Сенхаджи
23
20
88
21
20
Колев
9
23
Шимич
2-3-5
23
21
5
5
24
14
99
2
4
10
91
2
21
21
2
20
6
6
20
23
80
80
23
9
11
11
9
5
33
33
5
24
24
24
24
14
32
32
14
Остались в запасе
Крумовград
Берое
21
Nikolay Prandzhev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
Главный тренер
Неманья Милянович
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
21
Nikolay Prandzhev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
Остались в запасе
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Крумовград - Берое
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Информация о матче
Главный судья:
Petr Kuzev, Bulgaria
Стадион:
Krumovgrad Stadium, Krumovgrad
Новости команд
Все
Крумовград
Берое
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+