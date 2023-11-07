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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Левски
ЦСКА 1948 - Левски: обзор матча 07 ноября 2023
ЦСКА 1948
07.11.2023, вторник, 18:30
Болгария. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Левски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Левски
Замена
R. Bidounga
️️️️
Г. Русев
90'
+4
89'
Желтая карточка
Рикардиньо
83'
Замена
А. Чандаров
️️️️
Дарлан
Красная карточка
А. Вутов
80'
71'
Замена
П. Галчев
️️️️
М. Петков
71'
Замена
Рикардиньо
️️️️
A. Ivanov Mitkov
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Э. Ценов
62'
Замена
А. Вутов
️️️️
Б. Карагерен
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
26
Aeron Zinga
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
39
Рикардиньо
ЦФ
2-1-2-1-4
29
Наумов
87
Петров
23
23
Пишчевич
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
8
2
18
99
Карагерен
3-1-3-1-2
1
Андреев
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
37
Дарлан
2
Петрис
10
97
88
Петков
7
Роналдо
11
11
Русев
91
91
11
Русев
99
Карагерен
39
Вутов
39
Вутов
99
Карагерен
26
Ценов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
26
Ценов
88
Петков
27
Галчев
27
Галчев
88
Петков
37
Дарлан
10
Чандаров
10
Чандаров
37
Дарлан
10
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
10
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Левски
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
26
Aeron Zinga
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
26
Aeron Zinga
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча ЦСКА 1948 - Левски
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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