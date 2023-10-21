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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - ЦСКА 1948
Локомотив - ЦСКА 1948: обзор матча 21 октября 2023
Локомотив
21.10.2023, суббота, 16:30
Болгария. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - ЦСКА 1948
Желтая карточка
К. Франса
90'
85'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Э. Ценов
Замена
V. Nikolov
️️️️
D. Pinto Teixeira
81'
Замена
С. Траоре
️️️️
K. Miloshev
80'
79'
Желтая карточка
Н. Илиев
73'
Желтая карточка
H.
72'
Замена
Н. Илиев
️️️️
А. Вутов
62'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
Б. Карагерен
Замена
D. Kamy
️️️️
G. Cardoso
55'
Замена
S. Mechev
️️️️
A. Ivanov
54'
50'
Желтая карточка
С. Петров
46'
Замена
С. Фуртадо
️️️️
E. Gurishta
Замена
К. Франса
️️️️
Д. Митков
43'
40'
Желтая карточка
А. Вутов
Желтая карточка
G. Cardoso
38'
26'
Желтая карточка
E. Gurishta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
6
Antoni Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
16
Simeon Mechev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
95
Карлос Франса
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
2-5-3
24
Гайе
4
12
22
26
31
6
6
2
45
Митков
20
2-3-1-4
29
Наумов
87
Петров
4
39
Вутов
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
2
8
18
99
Карагерен
2
5
5
2
6
16
16
6
20
18
18
20
26
11
Траоре
11
Траоре
26
45
Митков
95
Франса
95
Франса
45
Митков
2
93
Фуртадо
93
Фуртадо
2
39
Вутов
10
Илиев
10
Илиев
39
Вутов
26
Ценов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
26
Ценов
99
Карагерен
99
Кирилов
99
Кирилов
99
Карагерен
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА 1948
88
Zharko Istatkov
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Локомотив - ЦСКА 1948
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
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