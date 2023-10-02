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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Крумовград
Хебар - Крумовград: обзор матча 02 октября 2023
Хебар
02.10.2023, понедельник, 15:00
Болгария. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Крумовград
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Крумовград
Желтая карточка
M. Mihaylov
90'
+6
90'
+1
Замена
K. Macedo
️️️️
S. Ussein
90'
+1
Замена
М. Шимич
️️️️
D. Miljanovic
Замена
S. Tsonkov
️️️️
A. Bastunov
87'
81'
Вторая желтая
D. Ali
80'
Желтая карточка
D. Miljanovic
76'
Замена
O. Yusein
️️️️
D. Raposo
Замена
J. Cesco
️️️️
A. Isuf
72'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
O. Zbun
69'
59'
Желтая карточка
K. Pehlivanov
Замена
G. Valchev
️️️️
M. Canadi
46'
Замена
N. Lyuboslav Penev
️️️️
L. Marin
46'
Желтая карточка
A. Isuf
42'
37'
Желтая карточка
D. Ali
32'
Желтая карточка
B. Katsarov
14'
Желтая карточка
S. Ussein
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
9
Georgi Nikolov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
20
Александар Колев
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
13
5
27
Мазань
7
8
84
24
10
8
9
4-3-2
22
23
72
Сенхаджи
44
2
14
20
13
21
20
Колев
24
71
71
24
13
43
43
13
10
33
33
10
7
3
3
7
8
7
7
8
20
43
43
20
44
44
14
23
Шимич
23
Шимич
14
13
11
11
13
Остались в запасе
Хебар
Крумовград
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
11
Atanas Kabov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
11
Atanas Kabov
ЦФ
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Хебар - Крумовград
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
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