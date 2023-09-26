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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - ЦСКА 1948
Берое - ЦСКА 1948: обзор матча 26 сентября 2023
Берое
26.09.2023, вторник, 17:00
Болгария. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - ЦСКА 1948
Замена
F. Celeste
️️️️
E. Hoyos
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Вутов
Желтая карточка
L. Squadrone
82'
77'
Желтая карточка
T. Cantanhede
Замена
S. Emilov Gavrilov
️️️️
S. Pachame
77'
72'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
J. Govea
️️️️
B. Pencev
70'
60'
Замена
T. Cantanhede
️️️️
П. Умарбаев
Желтая карточка
E. Espinoza
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
4
Francesco Celeste
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
2-2-4
1
5
21
5
8
2
32
9
Годой
10
3-1-1-4
29
Наумов
87
Петров
93
Фуртадо
4
18
Чочев
11
Русев
99
Кирилов
18
9
Кьяртанссон
39
Умарбаев
8
33
33
8
5
24
24
5
32
4
4
32
39
Умарбаев
7
7
39
Умарбаев
Илиев
39
Вутов
39
Вутов
Илиев
9
Кьяртанссон
99
Карагерен
99
Карагерен
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Берое
ЦСКА 1948
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Берое - ЦСКА 1948
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
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