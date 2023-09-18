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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Левски
Крумовград - Левски: обзор матча 18 сентября 2023
Крумовград
18.09.2023, понедельник, 20:00
Болгария. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Левски
21'
D. Tonev
75'
А. Колев
26'
Цунами
33'
Рикардиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Левски
Желтая карточка
B. Katsarov
90'
+4
Желтая карточка
K. Pehlivanov
87'
Замена
Р. Сенхаджи
️️️️
K. Pehlivanov
87'
86'
Замена
М. Петков
️️️️
Роналдо
Замена
️️️️
А. Колев
83'
Желтая карточка
D. Miljanovic
82'
80'
Замена
А. Чандаров
️️️️
A. Ivanov Mitkov
80'
Замена
И. Стефанов
️️️️
J. El Jemili
ГОЛ! 2:2!
А. Колев
Пас отдал
D. Raposo
75'
Замена
D. Ali
️️️️
V. Velev
70'
Замена
P.
️️️️
D. Tonev
70'
Желтая карточка
V. Velev
53'
33'
ГОЛ! 1:2!
Рикардиньо
Пас отдал
Цунами
26'
ГОЛ! 1:1!
Цунами
Пас отдал
J. El Jemili
ГОЛ! 1:0!
D. Tonev
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
20
Александар Колев
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
2-4-3
22
23
44
13
14
23
20
21
23
Шимич
20
Колев
3-1-2-4
1
Андреев
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
2
Петрис
10
97
39
Рикардиньо
11
7
Роналдо
21
2
2
21
23
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
23
23
9
9
23
10
10
Чандаров
10
Чандаров
10
11
13
Стефанов
13
Стефанов
11
7
Роналдо
88
Петков
88
Петков
7
Роналдо
Остались в запасе
Крумовград
Левски
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
21
Jefferson Granado
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Крумовград - Левски
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
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