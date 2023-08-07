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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Крумовград
Берое - Крумовград: обзор матча 07 августа 2023
Берое
07.08.2023, понедельник, 21:15
Болгария. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Крумовград
12'
V. Triboulet
45'
А. Колев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Крумовград
Замена
A. Petrov
️️️️
M. Cevallos
81'
77'
Замена
M. Sorakov
️️️️
A. Georgiev
Замена
S. Emilov Gavrilov
️️️️
E. Laszo
73'
67'
Желтая карточка
B. Katsarov
63'
Желтая карточка
V. Velev
60'
Желтая карточка
D. Raposo
Желтая карточка
T. Ceijas
59'
59'
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
R. Areias
58'
Замена
K. Macedo
️️️️
М. Шимич
58'
Замена
D. Raposo
️️️️
P.
50'
Желтая карточка
A. Georgiev
Замена
V. Vasil
️️️️
B. Pencev
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Колев
45'
Пенальти не реализован!
F. Celeste
45'
Желтая карточка
E. Laszo
43'
ГОЛ! 1:0!
V. Triboulet
Пас отдал
M. Cevallos
12'
11'
Желтая карточка
P.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
7
Bruno Garcia
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
2-3-5
23
21
5
24
8
14
2
91
99
4
4
2-3-5
22
72
Сенхаджи
44
23
88
20
21
23
Шимич
11
20
Колев
9
14
24
24
14
99
7
7
99
8
19
19
8
23
Шимич
43
43
23
Шимич
88
6
6
88
9
13
13
9
11
35
35
11
Остались в запасе
Берое
Крумовград
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
10
Gianni Touma
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
7
Bruno Garcia
ЦП
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
10
Gianni Touma
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
7
Bruno Garcia
ЦП
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Берое - Крумовград
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
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