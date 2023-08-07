Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Хебар
ЦСКА 1948 - Хебар: обзор матча 07 августа 2023
ЦСКА 1948
07.08.2023, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хебар
81'
A. Kabov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Хебар
90'
+4
Желтая карточка
М. Игонен
90'
+3
Замена
B. Bojurkin
️️️️
A. Kabov
Желтая карточка
П. Умарбаев
84'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Г. Русев
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
A. Kabov
Пас отдал
A. Bastunov
Замена
Р. Кирилов
️️️️
А. Вутов
70'
63'
Желтая карточка
Р. Мазань
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
R. Wankewai
46'
Замена
И. Чочев
️️️️
R. Daskalov
46'
46'
Замена
J. Cesco
️️️️
N. Nikolaev
Желтая карточка
T. Cantanhede
45'
+2
Желтая карточка
R. Wankewai
24'
21'
Вторая желтая
M. Mihaylov
14'
Желтая карточка
M. Mihaylov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
3-4-1-2
29
Наумов
92
23
4
4
39
Вутов
7
22
11
Русев
9
8
2-2-5
38
Игонен
5
27
Мазань
24
8
9
44
77
7
10
22
18
Чочев
18
Чочев
22
9
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
39
Вутов
99
Кирилов
99
Кирилов
39
Вутов
11
Русев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
11
Русев
44
43
43
44
11
3
3
11
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Хебар
33
Gennadiy Ganev
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча ЦСКА 1948 - Хебар
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Новости команд
Все
ЦСКА 1948
Хебар
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+