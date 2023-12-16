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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Лех
Радомяк - Лех: обзор матча 16 декабря 2023
Радомяк
16.12.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
2 : 2
Завершен
Лех
79'
D. Abramowicz
90+5'
L. Rocha
30'
Н. Квеквескири
50'
Ж. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Лех
Желтая карточка
L. Rocha
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
L. Rocha
90'
+5
Желтая карточка
P. Henrique
90'
+4
Замена
K. Okoniewski
️️️️
E. Semedo
89'
ГОЛ! 1:2!
D. Abramowicz
Пас отдал
J. Grzesik
79'
Замена
T. Matos
️️️️
M. Cichocki
78'
Замена
L.
️️️️
Л. Семеду
78'
Замена
J. Grzesik
️️️️
D. Pik
78'
76'
Желтая карточка
К. Вельде
76'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
К. Вельде
68'
Желтая карточка
Б. Мрозек
68'
Замена
А. Собич
️️️️
Н. Квеквескири
67'
Замена
М. Блажич
️️️️
Д. Хотич
Замена
L. Rocha
️️️️
C. Donis
65'
64'
Желтая карточка
Р. Муравски
64'
Вторая желтая
Й. Карлстрем
Желтая карточка
R. Rossi
64'
54'
Желтая карточка
Ф. Мархвиньски
50'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Перейра
Желтая карточка
D. Pik
48'
33'
Желтая карточка
Й. Карлстрем
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Квеквескири
Пас отдал
Ж. Перейра
19'
Желтая карточка
Д. Хотич
16'
Желтая карточка
Б. Саламон
Желтая карточка
C. Donis
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
8
Luizao
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
70
Edi Semedo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Радослав Муравски
(К)
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
53
Tiago Matos
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
19
Maksymilian Dziuba
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-4-1-2
22
Посиадала
29
16
33
11
77
27
8
7
Семеду
9
70
4-1-4-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
18
Саламон
30
Червински
8
Карлстрем
10
Хотич
22
Муравски
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
99
Вельде
16
53
53
16
11
13
13
11
77
45
45
77
70
29
29
70
7
Семеду
9
9
7
Семеду
10
Хотич
16
Блажич
16
Блажич
10
Хотич
99
Вельде
5
Андерссон
5
Андерссон
99
Вельде
30
Квеквескири
9
Собич
9
Собич
30
Квеквескири
Остались в запасе
Радомяк
Лех
44
Wiktor Koptas
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
28
Michał Kaput
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
19
Maksymilian Dziuba
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
28
Michał Kaput
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
19
Maksymilian Dziuba
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Радомяк - Лех
5
1
7
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Угловые удары
1
0
Нарушения
7
16
Офсайды
0
3
Количество передач
182
243
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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