Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Радомяк
Рух - Радомяк: обзор матча 13 ноября 2023
Рух
13.11.2023, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 0
Завершен
Радомяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Радомяк
90'
+3
Желтая карточка
L.
Замена
Ł. Moneta
️️️️
M. Kozak
90'
+1
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
T. Podstawski
90'
+1
87'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
M. Kaput
86'
Желтая карточка
P. Henrique
Замена
M. Firlej
️️️️
D. Szczepan
83'
Замена
F. Starzyński
️️️️
D. Steczyk
83'
80'
Желтая карточка
R. Rossi
76'
Замена
L. Rocha
️️️️
Ф. Кастаньеда
76'
Замена
C. Donis
️️️️
Л. Семеду
74'
Желтая карточка
M. Kaput
Желтая карточка
M. Sadlok
70'
Желтая карточка
D. Szczepan
68'
30'
Желтая карточка
Ф. Кастаньеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
20
Szymon Szymanski
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
70
Edi Semedo
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
10
Filip Starzyński
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
96
Maciej Firlej
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
3-5-2
31
2
21
14
33
6
28
7
20
95
11
2-3-1-3
22
Посиадала
33
29
13
8
28
7
Семеду
9
32
Кастаньеда
70
28
10
10
28
11
10
10
11
95
96
96
95
7
13
13
7
7
Семеду
77
77
7
Семеду
32
Кастаньеда
45
45
32
Кастаньеда
28
29
29
28
Остались в запасе
Рух
Радомяк
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
11
Daniel Pik
ЦП
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Рух - Радомяк
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
Все
Рух
Радомяк
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+