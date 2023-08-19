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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Варта
Радомяк - Варта: обзор матча 19 августа 2023
Радомяк
19.08.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
3 : 2
Завершен
Варта
4'
C. Donis
22'
P. Henrique
90+7'
L. Rocha
20'
К. Шмит (П)
48'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Варта
Желтая карточка
L. Rocha
90'
+8
ГОЛ! 3:2!
L. Rocha
90'
+7
83'
Желтая карточка
M. Kupczak
76'
Желтая карточка
F. Borowski
Пенальти не реализован!
P. Henrique
69'
67'
Желтая карточка
Д. Визингер
66'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
J. Kiełb
Замена
M. Kaput
️️️️
C. Donis
63'
Замена
E. Semedo
️️️️
L. Machado
63'
60'
Замена
W. Pleśnierowicz
️️️️
D. Stavropoulos
Желтая карточка
J. Grzesik
58'
Желтая карточка
M. Cichocki
58'
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Визингер
Пас отдал
F. Borowski
46'
Замена
Д. Визингер
️️️️
M. Żurawski
45'
+8
Желтая карточка
M. Żurawski
ГОЛ! 2:1!
P. Henrique
Пас отдал
Л. Семеду
22'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Шмит
ГОЛ! 1:0!
C. Donis
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
29
Raphael Rossi
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
8
Luizao
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
9
Pedro Henrique
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
3
Jakub Kiełb
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Радомяк
75
Майк Сестор
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Варта
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
8
Ниило Мяенпя
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
3-4-1-2
22
Посиадала
33
16
29
13
8
77
27
7
Семеду
20
9
3-2-5
1
2
Бартковски
4
21
90
Луиш
3
28
99
Зрелак
7
Шмит
77
Савич
6
77
28
28
77
20
70
70
20
4
34
34
4
3
8
Мяенпя
8
Мяенпя
3
6
29
Визингер
29
Визингер
6
Остались в запасе
Радомяк
Варта
75
Майк Сестор
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Остались в запасе
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Радомяк - Варта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Новости команд
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Радомяк
Варта
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
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2022.01.18 14:49
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
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