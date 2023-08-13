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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Радомяк
Погонь - Радомяк: обзор матча 13 августа 2023
Погонь
13.08.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
0 : 2
Завершен
Радомяк
20'
Л. Семеду
27'
M. Cichocki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Радомяк
85'
Замена
L. Rocha
️️️️
P. Henrique
82'
Замена
M. Kaput
️️️️
L. Machado
82'
Замена
М. Сестор
️️️️
Л. Семеду
Замена
P. Stolarski
️️️️
Л. Вальквист
76'
69'
Желтая карточка
P. Henrique
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
64'
63'
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
62'
Замена
Ф. Кастаньеда
️️️️
C. Donis
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
В. Бичахчян
46'
Замена
Л. Захович
️️️️
R. Kurzawa
46'
45'
Желтая карточка
R. Rossi
39'
Желтая карточка
Л. Семеду
27'
ГОЛ! 0:2!
M. Cichocki
Пас отдал
R. Wolski
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Семеду
Пас отдал
C. Donis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
29
Raphael Rossi
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
9
Pedro Henrique
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Радомяк
1
Filip Majchrowicz
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
8
Luizao
ЦП
14
A. Cayarga
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-4-3
81
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
8
21
Бичахчян
16
44
9
Кулурис
20
3-4-1-2
22
Посиадала
29
16
33
10
27
13
77
7
Семеду
20
9
28
Вальквист
28
28
28
Вальквист
8
90
Захович
90
Захович
8
21
Бичахчян
10
10
21
Бичахчян
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
7
Семеду
75
Сестор
75
Сестор
7
Семеду
20
28
28
20
27
8
8
27
77
32
Кастаньеда
32
Кастаньеда
77
9
45
45
9
Остались в запасе
Погонь
Радомяк
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
14
A. Cayarga
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
14
A. Cayarga
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Погонь - Радомяк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
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