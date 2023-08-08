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Мидтьюлланд
Видовре
Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга
27 февраля, 12:48
1
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
8 августа 2023, 15:58
1
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
30 июня 2023, 15:49
1
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
23 февраля 2023, 22:45
1
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
18 февраля 2023, 14:33
5
Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга
27 февраля, 12:48
1
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
8 августа 2023, 15:58
1
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
30 июня 2023, 15:49
1
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
23 февраля 2023, 22:45
1
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
18 февраля 2023, 14:33
5
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Мидтьюлланд
Видовре
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс

Мидтьюлланд - Видовре - 21 июля 2023

Мидтьюлланд
21.07.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Видовре
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Статистика матча Мидтьюлланд - Видовре
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
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