Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)