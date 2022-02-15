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Копенгаген
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
14 февраля, 09:31
1
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
14 февраля, 08:57
0
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
6
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
8
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
1
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»
3 августа 2017, 22:38
12
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
14 февраля, 09:31
1
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
14 февраля, 08:57
0
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
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Люнгбю
Копенгаген
Лига чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
1 : 3
13.02.2024
Манчестер Сити
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Лига чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
1 : 3
13.02.2024
Манчестер Сити

Люнгбю - Копенгаген - 22 июля 2023

Люнгбю
22.07.2023, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Копенгаген
Матч
Протокол
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Личные встречи
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Статистика матча Люнгбю - Копенгаген
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Россия
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