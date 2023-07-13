Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Орхус
Вайле
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
4
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
1
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
24 января 2023, 10:59
4
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
1
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
4 августа 2022, 17:30
2
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
4
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
1
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
1
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
1
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
3
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
24 января 2023, 10:59
4
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
4 августа 2022, 17:30
2
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
26 мая 2022, 14:34
1
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
28 января 2022, 22:27
1
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
21 января 2022, 09:44
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Орхус
Вайле
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус

Орхус - Вайле - 23 июля 2023

Орхус
23.07.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Вайле
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Орхус - Вайле
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+