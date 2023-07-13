«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб

Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»