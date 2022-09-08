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Силькеборг
Брондбю
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
1
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
8
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
1
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
8
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
4
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Последние матчи
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Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 20 тур
Нордшелланд
3 : 1
04.03.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд

Силькеборг - Брондбю - 23 июля 2023

Силькеборг
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Брондбю
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Статистика матча Силькеборг - Брондбю
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
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