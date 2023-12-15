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Новости команд
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Нордшелланд
Виборг
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
4
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
4
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
2
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Последние матчи
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Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 20 тур
Нордшелланд
3 : 1
04.03.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе

Нордшелланд - Виборг - 24 июля 2023

Нордшелланд
24.07.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
4 : 1
Матч завершен
Виборг
Матч
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Статистика матча Нордшелланд - Виборг
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Россия
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