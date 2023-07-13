Силькеборг

«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб

Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты