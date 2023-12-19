Силькеборг

Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов