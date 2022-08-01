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4
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4
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2
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли
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17.02.2024
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2 : 1
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0 : 0
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3 : 1
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0 : 0
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1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
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2 : 0
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3 : 3
24.02.2024
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Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Спарта
2 : 1
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Слован
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Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма

Млада Болеслав - Слован - 30 июля 2023

Млада Болеслав
30.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Слован
79' М. Пулькраб
88' М. Сухи
8' М. Халуш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Млада Болеслав - Слован
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Ян Микула
88'
Желтая карточка
Филип Пребсл
ГОЛ! 2:1
Марек Сухи
88'
83'
Замена
Филип Пребсл ️️️️➡️️ Лукас Черв
Желтая карточка
Томаш Ладра
82'
82'
Желтая карточка
Лукас Черв
Желтая карточка
Матей Пулькраб
79'
ГОЛ! 1:1
Матей Пулькраб
79'
Замена
P. Zitny ️️️️➡️️ Абдулла Юсуф
75'
Замена
Матей Пулькраб ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
75'
69'
Замена
Николас Пеннер ️️️️➡️️ Кристиан Фридек
60'
Замена
Ян Микула ️️️️➡️️ Любомир Тупта
Желтая карточка
Ондржей Карафиат
54'
Замена
Томаш Ладра ️️️️➡️️ Марек Матейовски
46'
Замена
Andrej Kadlec ️️️️➡️️ Ламин Джаво
38'
Красная карточка
Доминик Костка
36'
Желтая карточка
Марек Сухи
25'
Желтая карточка
Василь Кусей
9'
8'
ГОЛ! 0:1
Матей Халуш
5'
Желтая карточка
Доминик Плехаты
Пенальти не реализован
Василь Кусей
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
30
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
32
Ламин Джаво
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
5
Бенсон Сакала
ЦФ
1
M. Trmal
ЦФ
23
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
1
Olivier Vliegen
ВР
2
Доминик Плехаты
ЦЗ
24
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
26
Luka Kulenović
ЦП
11
Кристиан Фридек
ЦП
15
Мохамед Думбия
ЦП
10
Любомир Тупта
ЦФ
33
Мариос Пурзитидис
ЦФ
25
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
10
Томаш Ладра
ЦП
7
P. Zitny
ЦП
26
Флоран Пулоло
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
Слован
30
Филип Пребсл
ЦЗ
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
9
Jakub Hudak
ЦП
19
Николас Пеннер
ЦП
18
Milan Lexa
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
14
Filip Horsky
ЦФ
3-2-5
2
Сухомель
17
Сухи
44
Карафиат
30
Маречек
8
Матейовски
9
Юсуф
23
Кусей
1
5
Сакала
31
Костка
3-4-3
1
2
Плехаты
24
Фукала
37
Халуш
26
11
Фридек
15
Думбия
6
Черв
25
Гали
33
Пурзитидис
10
Тупта
32
Джаво
26
26
32
Джаво
8
Матейовски
10
Ладра
10
Ладра
8
Матейовски
9
Юсуф
7
7
9
Юсуф
30
Маречек
18
Пулькраб
18
Пулькраб
30
Маречек
6
Черв
30
Пребсл
30
Пребсл
6
Черв
10
Тупта
3
Микула
3
Микула
10
Тупта
11
Фридек
19
Пеннер
19
Пеннер
11
Фридек
Остались в запасе
Млада Болеслав
Слован
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
26
Флоран Пулоло
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
9
Jakub Hudak
ЦП
18
Milan Lexa
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
14
Filip Horsky
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
D. Simek
ЦЗ
26
Флоран Пулоло
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
9
Jakub Hudak
ЦП
18
Milan Lexa
ЦП
6
I. Varfolomieiev
ЦФ
20
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
31
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
14
Filip Horsky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Млада Болеслав - Слован
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
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- : -
09.03.2024
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
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- : -
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- : -
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- : -
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
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- : -
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