Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Суонси
Миллуолл
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
30 июля 2022, 14:29
9
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
1
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
30 июля 2022, 14:29
9
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
7 июля 2022, 23:13
1
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
8 января 2022, 11:36
3
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
22 сентября 2021, 23:41
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
5 : 0
25.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
0 : 1
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
3 : 1
30.01.2024
Суонси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
5 : 0
25.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
2 : 1
11.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро

Суонси - Миллуолл - 04 мая 2024

Суонси
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
- : -
Не начался
Миллуолл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Суонси - Миллуолл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+