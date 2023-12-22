Плимут Аргайл

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно