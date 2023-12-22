Плимут Аргайл

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»