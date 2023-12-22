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Халл Сити
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
2
Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»
30 января 2023, 13:47
2
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Плимут Аргайл
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
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Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
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Плимут Аргайл
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3 : 1
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1 : 4
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Суонси
0 : 1
03.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
0 : 1
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
12.01.2024
Норвич Сити

Плимут Аргайл - Халл Сити - 04 мая 2024

Плимут Аргайл
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
- : -
Не начался
Халл Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Плимут Аргайл - Халл Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
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