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Мидлсбро
Уотфорд
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Стал известен размер «смехотворного» предложения «Уотфорда» по форварду «Спартака» Николсону
24 августа 2023, 23:11
4
«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение «Уотфорда» по Николсону
24 августа 2023, 21:36
7
Английский клуб ведет переговоры со «Спартаком» по Николсону
19 августа 2023, 17:40
8
«Брайтон» побил свой трансферный рекорд, заплатив более 34 миллионов за форварда «Уотфорда»
6 мая 2023, 08:44
1
Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Уотфорд»
26 сентября 2022, 15:59
1
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Последние матчи
Все
Мидлсбро
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.01.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
1 : 2
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
1 : 2
10.02.2024
Лестер
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
3 : 0
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уотфорд
0 : 1
03.02.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон

Мидлсбро - Уотфорд - 04 мая 2024

Мидлсбро
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
- : -
Не начался
Уотфорд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидлсбро - Уотфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
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