Стал известен размер «смехотворного» предложения «Уотфорда» по форварду «Спартака» Николсону

«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение «Уотфорда» по Николсону

Английский клуб ведет переговоры со «Спартаком» по Николсону

«Брайтон» побил свой трансферный рекорд, заплатив более 34 миллионов за форварда «Уотфорда»