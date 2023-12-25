Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии

«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ