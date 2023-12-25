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Лестер
Блэкберн
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии
15 декабря 2023, 22:50
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
5 ноября 2023, 09:19
3
Варди может оказаться во второй лиге Саудовской Аравии
15 декабря 2023, 22:50
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
Жена Варди выложила полностью обнаженное фото
5 ноября 2023, 09:19
3
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» закончил карьеру в 33 года
30 октября 2023, 15:49
0
Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак
12 октября 2023, 15:48
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
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Последние матчи
Все
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лестер
1 : 1
22.01.2024
Ипсвич Таун
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лестер
3 : 0
27.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
1 : 2
10.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
0 : 5
03.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
3 : 1
30.01.2024
Суонси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лестер
3 : 0
27.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лестер
1 : 1
22.01.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
3 : 1
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн

Лестер - Блэкберн - 04 мая 2024

Лестер
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
- : -
Не начался
Блэкберн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лестер - Блэкберн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
- : -
13.02.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
- : -
13.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
- : -
13.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
- : -
13.02.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
- : -
13.02.2024
Лидс
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