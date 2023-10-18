Саутгемптон

«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
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