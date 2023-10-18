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Саутгемптон
Сток Сити
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
1 февраля, 10:55
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
18 октября 2023, 14:47
0
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
17 октября 2023, 16:15
3
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
18 августа 2023, 12:30
1
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
1 февраля, 10:55
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
18 октября 2023, 14:47
0
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
17 октября 2023, 16:15
3
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
18 августа 2023, 12:30
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
4
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
1
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
27 октября 2021, 23:59
1
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Последние матчи
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Саутгемптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 2
03.02.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
3 : 1
13.02.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
5 : 3
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
3 : 0
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 2
03.02.2024
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
3 : 1
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
0 : 5
03.02.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 1
13.01.2024
Сток Сити

Саутгемптон - Сток Сити - 27 апреля 2024

Саутгемптон
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
- : -
Не начался
Сток Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
14.02.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Плимут Аргайл
- : -
14.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
- : -
14.02.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
- : -
14.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
- : -
14.02.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
14.02.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Плимут Аргайл
- : -
14.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
- : -
14.02.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
- : -
14.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
- : -
14.02.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Вест Бромвич
- : -
16.02.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Плимут Аргайл
- : -
17.02.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
- : -
17.02.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
- : -
17.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
17.02.2024
Халл Сити
Россия
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