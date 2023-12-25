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Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

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