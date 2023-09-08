Ипсвич Таун

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Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
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Эд Ширан представил новую форму «Ипсвича» из третьего дивизиона Англии
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024