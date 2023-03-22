Бристоль Сити

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
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«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ