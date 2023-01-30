Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше