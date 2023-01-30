Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)

Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»

Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет

34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами