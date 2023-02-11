Хаддерсфилд Таун

Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ

Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»