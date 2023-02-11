Хаддерсфилд Таун

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
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За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты