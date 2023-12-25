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Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
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