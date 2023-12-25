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Сандерленд
Блэкберн
«Ньюкасл» сделал фото с фанатами после победы над «Сандерлендом»
7 января, 09:30
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Ньюкасл» сделал фото с фанатами после победы над «Сандерлендом»
7 января, 09:30
0
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
В «Реале» может оказаться еще один Беллингем
17 октября 2023, 23:15
0
Игрок «Сандерленда» спас захлебнувшуюся собаку
27 августа 2023, 15:07
2
Неожиданный поступок Усмана Дембеле: вместо просмотра ЛЧ он поехал на матч Чемпионшипа
16 марта 2023, 17:36
1
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
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Сандерленд
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сандерленд
0 : 3
06.01.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
13.01.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
3 : 1
27.01.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
0 : 1
19.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
13.01.2024
Сандерленд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сандерленд
0 : 3
06.01.2024
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед

Сандерленд - Блэкберн - 01 апреля 2024

Сандерленд
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
- : -
Не начался
Блэкберн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сандерленд - Блэкберн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
Россия
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