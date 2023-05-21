Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал

Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал

«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3

Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)