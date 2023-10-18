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Мидлсбро
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1 февраля, 10:55
0
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24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
1 февраля, 10:55
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
18 октября 2023, 14:47
0
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
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«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
18 августа 2023, 12:30
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Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
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Саутгемптон
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Саутгемптон
4 : 0
13.01.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
3 : 0
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 2
03.02.2024
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Саутгемптон
4 : 0
13.01.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси

Саутгемптон - Мидлсбро - 29 марта 2024

Саутгемптон
29.03.2024, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
- : -
Не начался
Мидлсбро
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Саутгемптон - Мидлсбро
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
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Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
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Россия
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