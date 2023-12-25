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Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
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Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
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2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
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«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
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Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Чемпионшип, 27 тур
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1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
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Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
04.02.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Челси
6 : 1
23.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.01.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед

Мидлсбро - Блэкберн - 16 марта 2024

Мидлсбро
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
- : -
Не начался
Блэкберн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидлсбро - Блэкберн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
- : -
10.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
10.02.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
- : -
10.02.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
- : -
10.02.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
- : -
10.02.2024
Лестер
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