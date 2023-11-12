Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»

«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице

Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»

Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»