«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

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