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Саутгемптон
Миллуолл
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
1 февраля, 10:55
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
18 октября 2023, 14:47
0
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
17 октября 2023, 16:15
3
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
18 августа 2023, 12:30
1
«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса из клуба Чемпионшипа
1 февраля, 10:55
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
18 октября 2023, 14:47
0
Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo
17 октября 2023, 16:15
3
«Челси» купил 19-летнего опорника за 53+5 миллионов
18 августа 2023, 12:30
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
22 сентября 2021, 23:41
1
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Саутгемптон
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Саутгемптон
4 : 0
13.01.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
3 : 0
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 2
03.02.2024
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уотфорд
1 : 1
28.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 3
20.01.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Саутгемптон
4 : 0
13.01.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер

Саутгемптон - Миллуолл - 24 февраля 2024

Саутгемптон
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
- : -
Не начался
Миллуолл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Саутгемптон - Миллуолл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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