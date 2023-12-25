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Блэкберн
Норвич Сити
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
1 июля 2023, 13:33
4
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Последние матчи
Все
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
1 : 3
17.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
03.02.2024
Ковентри
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ливерпуль
5 : 2
28.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
1 : 0
24.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2024
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
1 : 3
17.01.2024
Норвич Сити

Блэкберн - Норвич Сити - 24 февраля 2024

Блэкберн
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
- : -
Не начался
Норвич Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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